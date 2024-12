ALLUMIERE - "Non esistono le parole per spiegare quello che ho vissuto col mio gruppo del cuore "Donne in Trekking": grazie alla CountryFood abbiamo vissuto giorni intensi di trekking, risate, canzoni cantate davanti al fuoco e nanna sotto le stelle e tanto tanto mangiare. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo: sarà difficile dimenticare un'esperienza del genere".

Ad esprimersi così alcune partecipanti alla due giorni che si è svolta nella meravigliosa località Giovita promossa dall'associazione CountryFood e che sono state meravigliosamente bene.

Antonella Del Frate, guida escursionistica ambientalista Aigae, al termine di questa esperienza ha scritto: "Bellissima la nostra uscita di due giorni, con notte sotto le stelle, ad Allumiere in localitá Giovita/Monte Tolfaccia. Siamo arrivate sul luogo di appuntamento con le ragazze del nostro gruppo "Donne in Trekking: un eccitamento che mostra le emozioni delle ragazze fin da subito".

Il gruppo è partito per il primo trekking di 9 km, lungo un percorso fatto di discese ripide e di salite. La guida ha accompagnato le "Donne in Trekking" a visitare il sito neolitico delle Tufarelle: "Ma anche gli alberi danzanti, il fosso e la meravigliosa biodiversità; tanto caldo ma tanta grinta. Siamo arrivate alle macchine, abbiamo scaricato lo zaino per la notte, le tende, i sacchi a pelo, i teli, gli stuoini; abbiamo montato il campo con 4 puledrine somarelle che ci giravano intorno e Renato il somarello adulto che ci controllava. Poi è seguito un bell'aperitivo ed una cena deliziosa sotto le stelle insieme alla meravigliosa squadra dell'associazione del CountryFood Allumiere che ci ha ospitato: chitarra, canti, risate, escursione notturna e osservazione delle stelle".

Alle 10 sono arrivati i bambini, le famiglie, gli amici per un'altra giornata intensa di trekking: il nostro gruppo "bimbi in trekking" e il gruppo misto adulti siamo partiti e abbiamo invaso il monte Tolfaccia. Poi pranzo conviviale con piatti tipici di una bontà travolgente, giochi, tiro con l'arco per i bambini e tanta allegria. Grazie a tutti per aver partecipato: sono loro nostra forza".

