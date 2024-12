CERVETERI - Ha donato i suoi prestigiosi quadri alla caserma dei vigili del fuoco di Cerenova. Un bel gesto quello del noto artista Filippo Conte, delegato alle Mostre e alle Rassegne d’Arte per il comune di Ladispoli. In alcune opere del pittore Carlo Contigliozzi quadri si vedono in azione i pompieri, quadri naturalmente affissi all’interno del distaccamento di via Fontana Morella, a Cerveteri. Una bella sorpresa per tutto il corpo che per ricambiare ha realizzato una targa proprio in onore di Filippo Conte per aver regalato ben tre raffigurazioni che teneva in casa da parecchio tempo. Alla cerimonia istituzionale, che si è svolta sabato mattina, era presente anche l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Ladispoli Margherita Frappa. Per quanto riguarda i vigili del fuoco, alla presenza del caporeparto, Gabriele Fargnoli. «Nei primissimi giorni dal mio incarico – commenta l’assessore Frappa - ho avuto il privilegio di incontrare Filippo Conte, delegato alle mostre e Rassegne d’arte da oltre 40 anni. Una persona che ho avuto modo di apprezzare per la sua generosità nel settore. Ama tanto l’arte e non perde occasione per condividerla e donarla. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per la nostra città».

