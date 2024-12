CIVITAVECCHIA – Saranno tre giorni di allerta gialla per Civitavecchia. Da oggi e fino a mercoledì, infatti, come riportato dal bollettino sulle ondate di calore per l’estate 2024 del Ministero della Salute, scatta il bollino giallo, che indica condizioni metereologiche che possono precedere un livello 2 e che dispone la pre-allerta dei servizi sanitari e sociali.

In particolare le previsioni in città sono di 26 gradi oggi e domani alle 8 e 27 gradi mercoledì, 30 gradi oggi e domani alle 14 e 32 gradi mercoledì con temperatura massima percepita di 35 gradi oggi e domani e 36 mercoledì.

Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.