TOLFA - Grande successo per i Festeggiamenti della Madonna della Rocca e San Michele Arcangelo, a Tolfa. Una Tradizione sempre tanto attesa a Tolfa, quella dei Festeggiamenti della Madonna della Rocca e San Michele Arcangelo. Un weekend dove la comunità tolfetana ha saputo dare il meglio di sè. Tre le associazioni collinari che per l’anno 2024, hanno accettato con forte entusiasmo di collaborare con il Rione Rocca per la buona riuscita dei festeggiamenti: il Purple Gospel Choir, la Corale Polifonica “I Cantori di Tolfa” e la Banda Musicale “Giuseppe Verdi”. Soddisfatto il parroco don Martin Bahati per l’ottimo lavoro svolto dai suoi collaboratori nell’allestimento del Santuario della Madonna della Rocca e nell’affiancamento al Rione. Sabato 28 settembre il Purple Gospel Choir diretti dal maestro Timothy Martin, ha aperto i festeggiamenti, dato la possibilità di raccogliersi in un momento di spiritualità accompagnati dal canto, ai tanti fedeli nel pomeriggio. Per loro è stato il primo anno di collaborazione con il Rione Rocca, incantando con la loro bravura e dando la possibilità a fine messa di continuare ad ascoltarli durante le prove, sempre all’interno del Santuario.

Domenica 29 settembre, gli appuntamenti si sono raddoppiati. Il primo alle ore 10.00 con la Corale Polifonica “I Cantori di Tolfa” diretti dal maestro Francesco Ceccarelli ed il secondo alle ore 11.30 con la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” diretti dal maestro Stefania Bentivoglio che hanno dato vita a due messe arricchite dal canto e dalla musica. Una mattinata dove il Rione Rocca ha accolto già di buona mattina i tanti fedeli e pellegrini giunti per l’occasione, con un rinfresco. Un weekend all’insegna della preghiera e della musica in ogni sua forma. Una Tradizione riportata lo scorso anno, dopo tre anni di assenza post covid, dal Rione Rocca e che trova sempre grande senso di comunità e voglia di far scoprire questa realtà tolfetana, che la stessa Diocesi Civitavecchia-Tarquinia ha avuto il piacere di raccontare tramite i suoi canali. Dal 29 settembre il Santuario della Madonna della Rocca di Tolfa rimarrà chiuso, si dovrà attendere maggio 2025 per la nuova riapertura. E chissà magari nel 2025 ritornerà come nel 2019, per i Festeggiamenti della Madonna della Rocca e San Michele Arcangelo, il tanto atteso pellegrinaggio serale, con tutti i gruppi di fedeli accompagnati dai parroci del comprensorio con ritrovo al Santuario della Madonna della Sughera di Tolfa, per poi intraprendere tutti insieme la via Matris fino a raggiungere il Santuario della Madonna della Rocca, proseguendo con la tradizionale veglia.

