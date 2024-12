LADISPOLI – Prima un tamponamento, poi l’incidente dove è stata coinvolta une terza auto che è piombata improvvisamente e nella carambola a farne le spese è stata una 45enne che ha sbattuto la testa a terra. È stata trasportata all’Aurelia Hospital subito dopo l’impatto, mentre la conducente con la sua Hyundai non si è fermata a prestare i soccorsi ed è fuggita. A distanza di poche ore però gli agenti della polizia locale di Ladispoli l’hanno individuata e denunciata per lesioni e omissioni di soccorso: si tratta di una 46enne di origini cubane. La sua patente era scaduta, così come assicurazione e revisione. Per questo oltre alla multa ha ricevuto il sequestro del mezzo.