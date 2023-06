TARQUINIA – Aggiudicati i lavori per il completamento della trasversale Orte Civitavecchia 8SS Umbro laziale) relativi al primo stralcio per il tratto di cinque chilometri che da Monte Romano arriva a Tarquinia. Sarà il consorzio Eteria ad eseguire i lavori per i quali ha pubblicato un annuncio per la ricerca di ben 300 figure lavorative. Il consorzio si è aggiudicato il bando Anas per un importo pari a 252 milioni di euro.