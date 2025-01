CERVETERI - «Hanno cancellato la navetta delle 7.10 per Ladispoli e hanno lasciato solo quella delle 7.15». Conseguenza: bus strapieni di pendolari (lavoratori e studenti). Le modifiche e soprattutto i tagli alle corse e alle line del trasporto pubblico locale continuano a "mietere vittime". A denunciare il caos e le problematiche di questi giorni sono proprio gli utenti: «Ora al capolinea si riempie completamente e ad ogni fermata, dove salgono tutti i ragazzi che vanno a scuola a Ladispoli, entrano a spinta. Una cosa assurda - tuona la signora Cristina - Credo che il bus porti il doppio delle persone che potrebbe portare». E poi c'è il paraddosso della linea di ritorno. Sotto i riflettori sempre la numero 23. Questa volta però quella in partenza dalla stazione di Ladispoli alle 14 e che anziché dirigersi direttamente verso Valcanneto, passa prima per Palidoro, «dove non sale nessuno». «Perché non passa prima da Valcanetto così da dare la possibilità a chi deve andare alla stazione di Torrimpietra di salire?», si chiedono i pendolari che a distanza di 10 giorni cercano ancora di districarsi da questa matassa sempre più ingarbugliata. Disagi che non riguardano solo la frazione sulla Doganale, ma anche quella di Cerenova come evidenziato, anche in questo caso, da diversi residenti.

L'INTERVENTO DEL PD DI LADISPOLI

E dei disservizi che stanno vivendo i pendolari, sta provando a occuparsene anche il Partito democratico ladispolano pronto a presentare un'interrogazione «per chiedere quali ragioni hanno portato a queste scelte, evidenziando la necessità di un tavolo tecnico con il Comune di Cerveteri con il quale si gestisce il servizio del Tpl». «Il trasporto pubblico - hanno evidenziato dal Partito democratico ladispolano - è un servizio fondamentale per la cittadinanza».

