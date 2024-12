Nepi - Domani (sabato 11 novembre), dalle 10 alle 13, «saremo in via Giacomo Matteotti 3 e daremo il via ad una raccolta firme per ottenere maggiore attenzione e relative soluzioni riguardo al grave problema dei trasporti pubblici che ogni pendolare è costretto ad affrontare ogni giorno». Lo dice Andrea Giglietti, esponente della Lega.

«Siamo del parere che questo problema riguardi tutti noi e che se vogliamo seriamente cercare di imporci, dobbiamo essere tutti. Quindi non esitare, passa al gazebo e firma la petizione. Ti aspettiamo», conclude Giglietti.

