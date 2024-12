LADISPOLI - Un lago proprio al centro della carreggiata. Disagi in via Palo Laziale, ad angolo con via dei Delfini. Tutta colpa di un errore di scavo durante il posizionamento dei cavi della fibra ottica. Gli operatori per sbaglio hanno colpito, danneggiandola, il tubo di una condotta idrica. Risultato: da tre giorni l’acqua scorre lungo la strada creando non pochi disagi alla circolazione. Per non parlare poi dello spreco in termini di risorsa idrica. E i residenti della zona auspicano che, almeno questa volta, l’intervento di Acea non tardi ad arrivare.

