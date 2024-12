LADISPOLI - Festività pasquali senza telefono e soprattutto senza internet. Giorni di disagi e disservizi a via Venezia (nel tratto tra via Fiume e via Palermo) per i residenti e per le attività commerciali. A quanto pare, infatti, durante i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale sarebbero stati tranciati erroneamente i cavi della rete internet del quartiere. Un vero e proprio problema considerati anche i giorni festivi e il rinvio di un eventuale intervento da parte dei tecnici preposti, a questa settimana. «Ancora oggi (ieri per chi legge, ndr) siamo rimasti isolati». «Come si può scavare con una ruspa il contorno di una centralina telefonica senza pensare al possibile “inconveniente”?», si chiede un altro cittadino. Nel frattempo continuano le polemiche da parte dei ladispolani per la realizzazione della ciclopedonale. Centinaia i posti auto sottratti non solo nei pressi del lungomare Marco Polo o nelle zone adiacenti, ma anche in pieno centro. «Questa estate sarà il caos», commenta un residente.

Problema questo sollevato da alcune settimane anche dai residenti della vicina frazione dei Cerenova dove l’amministrazione comunale etrusca ha dato il via a un’opera simile a quella ladispolana.

