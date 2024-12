ALLUMIERE - Un anno, 8 novembre 2023 - 8 novembre 2024, è già trascorso dalla nascita della nuova società che ha preso in gestione il ristorante Tramontana e i gestori hanno festeggiato con tutta la famiglia in un noto ristorante di Civitavecchia. Sostanzialmente poco é cambiato considerato che chi attualmente gestisce il ristorante è identificabile sempre in Enrico Moroni ed i suoi cari, ossia la moglie Bruna Cimaroli ed i due figlioli Gabriella ed Ettore, praticamente coloro che hanno fatto la storia in positivo di Tramontana.

"Durante questo anno che è trascorso si è ulteriormente consolidato il rapporto di stima e di fiducia con i nostri vecchi ed affezionati clienti e (conferendoci ulteriore soddisfazione), con quelli nuovi - spiegano i gestori di Tramontana - questo è un risultato ottenuto principalmente dalle considerazioni, come ci viene spesso fatto presente dalla nostra Clientela, che venire a mangiare al ristorante Tramontana è la stessa cosa che stare a casa propria, perché chi dice Tramontana dice tradizione e Famiglia. In questi ultimi dodici mesi non sono mancate, purtroppo, delle vicissitudini, che però sono state affrontate con coraggio e determinazione, con tanta coesione, da Enrico ed i suoi più stetti familiari, rendendo tutti ancora più forti ed uniti. L'augurio è sicuramente quello di ricevere ancora per i prossimi anni, gli attestati di stima, di fiducia e di affetto da parte della nostra clientela, in modo da avere ancora più stimoli per proseguire in questa gratificante avventura. Per ultimo, ma assolutamente non per mancanza di importanza, l'8 novembre ricorre anche il compleanno di Enrico Moroni, pilastro portante su cui si è da sempre sostenuto il ristorante Tramontana, tanti cari e sinceri auguri a lui"

©RIPRODUZIONE RISERVATA