Tragico incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 11, che collega Vetralla e Tuscania, in cui ha perso la vita Michele Alfieri di 49 anni. Intorno alle 7, per cause ancora in corso d’accertamento, due auto all’altezza del km 10,600 si sono scontrate frontalmente.

Per uno dei due conducenti, Michele Alfieri, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori del 118 era già deceduto. Rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’auto, per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Ferito anche il conducente dell’altra vettura che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.