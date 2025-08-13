Si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa della Collegiata a Vignanello i funerali di Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita, vittime del tragico incidente avvenuto sabato scorso lungo la strada provinciale che collega Vignanello a Vasanello.

La figlia Aurora, estratta dalle lamiere e trasferita in eliambulanza al policlinico Gemelli in gravi condizioni, migliora. Ieri ha affidato un messaggio sui social, come aveva fatto già suo fratello, il suo dolore per la scomparsa dei genitori.

"Mamma Maria Vittoria - scrive - una combattente, una leonessa, la mia bimba, che mi manca come l'aria. Era linfa vitale per noi, aveva un pensiero per tutti. Tornare a casa senza vederti sarà durissima. Papà Marcello, lavoratore di nome e di fatto, non sapeva cosa significasse fatica perché dietro al lavoro c'era sempre la sua famiglia, il tuo unico e vero pensiero. Mi mancate e sarà dura riniziare questa nuova vita senza farvi partecipi. Vivo di ricordi e di sorrisi”.

In occasione dei funerali il Comune di Vignanello ha proclamato per domani i il lutto cittadino.