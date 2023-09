CIVITAVECCHIA – Sta facendo il giro dei social la notizia della morte di Giovanni Tumino, il 47enne originario di Civitavecchia, ma residente da tempo ormai a Fonteblanda. L’uomo, a bordo della proprio moto, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro un’auto condotta da una donna sulla Statale Aurelia. Subito sono giunti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo era molto conosciuto anche nella nuova città dove era andato ad abitare, dove lascia la moglie ed una figlia.