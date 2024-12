LADISPOLI – Tragedia sulla riva nel tratto di spiaggia libera tra via Fregene e via Santa Severa dove il mare ha consegnato il corpo di una donna. Si tratta di una cittadina romena 42enne, residente in città, notata qualche minuto prima sugli scogli di fronte allo stabilimento balneare Scorpion. Sul posto si sono precipitati subito i medici del 118 che hanno provato a rianimare la donna senza però riuscirci. I poliziotti di Ladispoli l’avevano tirata fuori dall’acqua. In spiaggia anche la capitaneria di porto di Ladispoli-Marina San Nicola e i vigili del fuoco di Cerenova. In ausilio erano stati allertati anche i pescatori di Porto Pidocchio già entrati con una barca essendo nelle vicinanze del ritrovamento della donna. Saranno gli agenti del commissariato di via Vilnius, diretti dal vicequestore Paolo Delli Colli, a fare chiarezza su quanto accaduto. Tra le ipotesi quella di uno scivolone accidentale sugli scogli con conseguente caduta in mare o anche un malore. La magistratura di Civitavecchia ha deciso di non svolgere l’autopsia sul corpo della donna consegnando la salma direttamente ai suoi familiari senza ulteriori accertamenti.