SANTA MARINELLA – Continuano le morti misteriose di giovani ragazzi che nel tentativo di farla finita si gettano sotto i treni. Sembra che l’unica soluzione dei propri problemi sia quella di trovare la morte in modo rapido, andando sui binari per farsi travolgere dal primo treno in transito. Questo potrebbe essere accaduto oggi pomeriggio a Santa Severa, intorno alle 17.30, quando una giovane di circa 16 anni, avrebbe deciso di porre fine ai suoi giorni, gettandosi sotto il treno che transitava nella tratta Civitavecchia-Ladispoli.

La ragazza ospite di una casa famiglia, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe recata nei pressi della stazione di Santa Severa e si sarebbe gettata sotto il treno che passava in quel momento.

Dopo aver ricevuto l’allarme, si sono recati sul posto una ambulanza della Croce rossa di Santa Severa, un’auto medica di Ladispoli, la Polizia ferroviaria, i Vigili del fuoco di Cerveteri, i Carabinieri della locale stazione e i tecnici Rfi.

Sul posto anche l’autorità giudiziaria che ha sentito alcuni testimoni.

La circolazione sulla tratta Pisa-Roma è rimasta rallentata e sospesa per ore, per consentire agli inquirenti di acquisire prove per determinare le modalità di quanto accaduto.

I treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno fatto registrare ritardi.

I convogli fermi erano carichi di pendolari e crocieristi.

Molti di loro hanno tentato di giungere a destinazione con i pullman di linea della Cotral per tornare a Civitavecchia per poter prendere la nave. In una nota, Rfi ha spiegato che “dalle ore 17.20 sulla linea Roma – Civitavecchia, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Santa Severa per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti”.

Una comunità sotto choc che si interroga su quanto accaduto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA