Una tragedia che ha scosso profondamente l’intera città. Andrea F. aveva 46 anni ed era molto conosciuto nel capoluogo, tanto che, ieri pomeriggio, non appena la notizia della tragedia si è diffusa a macchia d’olio nei principali luoghi di ritrovo cittadini, la bacheca del suo profilo Facebook è stata invasa da tantissimi messaggi. Post e commenti increduli da parte di amici virtuali, ma che lo erano anche nella vita reale. “Ci siamo visti giovedì, ti parlavo ma tu niente: sguardo perso nel vuoto, mentre annuivi con la testa… Ti avevo detto che non valeva la pena, ma tu hai fatto come sempre… Ci mancherai”, ha scritto A.C.. Secondo quanto si è appreso, a trovare il corpo senza vita del 46enne al parco della Mazzetta sarebbero stati gli uomini della Questura, dopo aver localizzato il suo telefono. Poche ore prima, sul suo account Facebook, aveva scritto: “Ciao a tutti”. Non si conoscono i motivi che hanno spinto Andrea F. a compiere il gesto estremo. Sul caso indaga la polizia scientifica.