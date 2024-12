Tragedia in mare a Marina San Nicola. Un uomo, mentre era in acqua, è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato. Purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo da parte prima di alcuni medici in spiaggia e poi dei sanitari del 118. Sul posto sono subito arrivati i ragazzi della Dolphin, i militari della guardia costiera Ladispoli-San Nicola poi gli agenti di polizia del commissariato, i carabinieri e la polizia locale. La vittima, 68 anni, è un cittadino ucraino che si trovava in città da alcune settimane e, da quanto si apprende, era venuto a trovare alcuni familiari.