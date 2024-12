MONTALTO DI CASTRO – E’ stato trovato morto nella sua abitazione presso le case ex Enel di Montalto di Castro il 27enne Theo Rossi.

Il giovane, molto conosciuto nel piccolo paese castrense, sarebbe stato stroncato da un malore, forse un arresto cardiaco, che non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti questa mattina i sanitari del 118 che hanno allertato anche l’elisoccorso, inutilmente; per il giovane infatti non c’è stato nulla da fare.

Sconcerto in paese per il tragico epilogo che ha colpito il ragazzo. Da capire se l’episodio sia accaduto per cause naturali o se sia da ricondurre ad altre circostanze. Sarà la Procura di Civitavecchia a decidere l’eventuale esame autoptico sul corpo della giovane vittima, per capire cosa possa aver determinato l’improvviso malore.

