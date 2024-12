Tragedia questa mattina a Gallese. Il comandante della polizia locale, Franco Mangiucca, 62 anni, è stato colto da malore mentre era in servizio in piazza Don Milani nei pressi di una scuola elementare. Erano circa le 8 e l’uomo era in auto. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La sua morte ha destato profonda commozione in città dove Mangiucca era stimato, così come a Fabrica di Roma il paese di cui era originario.

«È con grande dolore – ha detto il presidente della Provincia, Alessandro Romoli – che ho appreso della scomparsa di Franco Mangiucca, commissario della polizia locale in servizio presso il Comune di Gallese. Mangiucca è stato colto da un malore proprio mentre indossava la divisa del Corpo ed espletava i suoi compiti da poliziotto. Una notizia, quella della sua scomparsa, che mi rattrista ancor di più considerando che non aveva ancora nemmeno raggiunto l'età pensionabile. Alla famiglia e ai cari di Franco Mangiucca porgo le mie più sincere condoglianze. Esprimo inoltre la mia vicinanza all'intera comunità di Gallese e a tutto il personale della Polizia Locale, che rappresenta il primo presidio di sicurezza nei nostri comuni e che oggi ha perso un collega e un amico».