FIUMICINO - «Mi fa piacere che l'Assessore "quattro stagioni", ex centrodestra, ex centrosinistra ora centrodestra, stia provvedendo al potenziamento di alcune tratte indispensabili per i nostri giovani studenti». A pochi giorni dall’annuncio delle nuove corse del Tpl di Fiumicino che raggiungeranno i licei di Ostia, il consigliere comunale dell'opposizione Paolo Calicchio, ex assessore al Tpl nella precedente Amministrazione Montino, punge l’attuale assessore al Tpl, Angelo Caroccia, aggiungendo: «D'altronde il prolungamento della Linea 5 del Trasporto Pubblico Locale fino alla Stazione di Ostia Lido Nord, da amministratore dell'ex giunta Montino, ha visto anche lui spettatore "inconsapevolmente partecipe" delle modifiche apportate da gennaio 2021, di concerto però con la Direzione regionale infrastrutture e mobilità della Regione Lazio e con il X Municipio di Roma Capitale. Stessa procedura che fu fatta da me, in qualità di Assessore ai Trasporti, anche per la linea 9, prolungamento del Tpl verso Fiera di Roma, concertando con i vari enti competenti territorialmente, compresa la Polizia Locale e l'Area Lavori Pubblici del Comune, il tragitto e le relative procedure autorizzative, nonché le fermate.

Sono fiducioso del fatto che anche in questo caso, oltre alle solite gite turistiche e folcloristiche che l'Assessore fa con i suoi seguaci, si determini il giusto corso di tutti gli iter procedurali che vedono necessariamente coinvolti enti sovraordinati all'Amministrazione Comunale, dai municipi alle direzioni regionali, di cui richiederò copia».

«Perché ben venga il miglioramento e potenziamento del servizio, purché esso non vada a discapito di tutte le categorie di pendolari, dagli studenti delle scuole superiori agli universitari, dai lavoratori impiegati nella Capitale ai turisti locali. Tutto è utile per fornire risposte efficienti alla popolazione così come ai lavoratori del Tpl, anch'essi categoria da tutelare e sostenere. Gli stessi lavoratori che proprio un anno fa venivano lasciati senza stipendio dalla ditta responsabile del Tpl, in quel periodo in gravissime difficoltà economiche, ai quali la giunta Montino garantì salario e sostegno per diversi mesi. Mi auguro che a settembre il nuovo piano di esercizio del Tpl sia in grado di rispondere alla realtà dei fatti con concretezza e serietà, e non solo attraverso comunicati stampa, a tutela di tutti i cittadini pendolari», conclude Calicchio.