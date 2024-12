ALLUMIERE - La Prociv di Allumiere fa il bis. Mentre il coordinatore del gruppo di Allumiere, Alfonso Superchi e Roberto Tassi (sempre dla Prociv di Allumiere) stanno lavorando alacremente nella zona alluvionata di Prato in Toscana da Allumiere è pronta a partire una seconda squadra di esperti volontari, composta da Alessia Mazzola, Emilia Mancini, Pino Gori e Giovanni Giordano (questi ultimi due hanno le patenti per guidare i mezzi pesanti), i quali si sono preparati per questa calamità e stanno partendo con due mezzi pesanti. "Ovviamente - spiega il coordinatore della Prociv Allumiere, Alfonso Superchi - siamo in strettissimo contatto con il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, il quale ogni 2/3 ore ci chiama per sapere notizie di noi e della situazione".

©RIPRODUZIONE RISERVATA