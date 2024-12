LADISPOLI - «La situazione tornerà regolare». È la stessa Anas a rassicurare sull’illuminazione carente sulla via Aurelia, nel tratto di Palo Laziale. Un punto molto critico perché è l’ingresso della città e molto pericoloso se regna l’oscurità. E da un po' di tempo a questa parte le due torri fari sono spente o funzionano solo alcuni giorni. Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici, avevano spronato nuovamente l’Anas sollecitandola a ripristinare la corrente. Si è fatta sentire anche l’opposizione. «È una tempistica elefantiaca – accusa Roberto Garau, consigliere comunale del gruppo Governo Civico – è inaccettabile che un tratto stradale così delicato sia non illuminato adeguatamente. È un pericolo anche la disastrosa condizione dell’asfalto, tutto questo non aiuta». L’Anas ha affrontato anche il discorso relativo ai pini malati confermando di fatto che sono in corso delle potature sulla statale. Una decina di alberi sono stati già abbattuti perché reputati a rischio crollo da una perizia di un agronomo e ora potrebbe toccare anche agli altri. L’Aurelia resterebbe spoglia.

