LADISPOLI - Torre Flavia pronta a partecipare, anche quest'anno alla City Nature Challenge, la gara internazionale tra centinaia di città in tutto il mondo per documentare la biodiversità e diffondere la cultura della tutela dell'ambiente, con il coordinamento dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.

L'oasi protetta rientra infatti tra i luoghi individuati nella Challenge che riguarderà Roma. Con le modalità indicate sulla piattaforma iNaturalist i cittadini o i gruppi organizzati possono documentare con foto, video o file audio la presenza di piante o animali che vivono entro i confini territoriali della Città Metropolitana di Roma Capitale. Un'occasione particolarmente importante di coinvolgimento della cittadinanza, delle famiglie e dei giovani - come si legge sul sito dell'Accademia nazionale delle Scienze detta dei XL - per far comprendere il significato e il valore della biodiversità negli ecosistemi urbani e non solo".

L'appuntamento a Torre Flavia è fissato per il 25 aprile.

