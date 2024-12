TOLFA - È l’ora X in collina per la 54esima edizione del Torneo regionale dei Butteri. Appuntamento questo pomeriggio alle 16 al Polo Fieristico “La Nocchia”. La novità di quest’anno è proprio in questo: le prime due gare si svolgeranno di pomeriggio, mentre l’ultima sarà disputata in notturna. Presenti sul luogo dell’evento anche delle aree ristoro. Eccezionale il lavoro della Pro Loco: Felice Tidei, Angela Ceccarelli e Mauro Testa che anche stavolta coniugheranno tradizione e innovazione. Il Torneo è organizzato dalla Proloco di Tolfa, con il patrocinio del Comune, dell'Università Agraria e di Tolfa Città Slow. La Proloco si avvale anche della collaborazione dei Rioni Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Lizzera, Sughera, Casalaccio e Battaglione. La cronaca del Torneo, questo pomeriggio sarà affidata allo speaker Massimo Morra. Le squadre provengono da Tolfa, Allumiere, La Bianca, Bracciano, Manziana, Canale, Soriano del Cimino, Viterbo, Vetralla, Marta. Lunedì sera nella sede della Pro Loco si è svolta l'estrazione dell'ordine di partenza. Ad aprire il 54esimo Torneo Regionale dei Butteri sarà l’esibizione di coreografie del "Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa", composto da adolescenti e bambini seguiti dalle insegnanti Maria Chiara Testa e Marika Marzola. A contendersi la "Bandiera" saranno 18 squadre: La Quercia, Pisciarelli, La Neuro, La Sughera, Ti Emme, Vetralla, Poggiarello, La Squadra del Bar, La Doganella, Cimina Evolution, Come va va, Marturanum, La Torre, Marta, La Rocca, La Piparella, La Nocchia e La Sorianese. I vari team si affronteranno in tre spettacolari prove. Nella prima e seconda prova cercheranno di raggiungere il miglior tempo, evitando penalità e di aggiudicarsi più abbuoni possibili, per ottenere un’ottima posizione in classifica.

IL GIOCO DELL’ANELLO

La prima prova in cui si sfideranno sarà il gioco dell'anello. Il primo cavaliere sceglie la lancia, parte e suona il “campano”, salta l’ostacolo e va a prendere l’anello più piccolo, poi passa la lancia al secondo cavaliere che esegue lo slalom tra le paline e corre a prendere l‘anello medio. Si avvicina al cancello e passa la lancia al terzo cavaliere che si dirige a prendere l’anello più grande, posa la lancia, apre e chiude il cancello prende il gongolo. Conclude la prova rompendo le brocche e chiude il tempo suonando il “campano”.

IL GIOCO DEL CAPPELLO

La seconda prova sarà il gioco del cappello, un gioco a staffetta eseguito da tutti e 3 i cavalieri della squadra. Ogni manche prevede 2 squadre in campo. Il primo cavaliere corre verso il lato opposto del campo dove su un piedistallo di 80 cm ad attenderlo c’è un cappello da buttero che deve prendere in sella al proprio cavallo. Ritorna al punto di partenza e lo passa al secondo cavaliere della squadra che, una volta afferrato, parte al galoppo ripercorrendo tutto il percorso, passando il piedistallo ma senza posizionare il cappello in esso. Sarà compito del terzo cavaliere, una volta avvenuto lo scambio, posizionarlo definitivamente sul piedistallo e correre a grande velocità alla linea di partenza per dare stop al tempo. Terminate la prima e seconda prova, sarà possibile per i tanti tifosi e visitatori avere a disposizione il servizio di street food. Questo momento di pausa, permetterà alla giuria di campo ed il team tecnico di verificare la buona riuscita di tutte le squadre. Un momento di pausa che diventa di grande attesa, in quanto solo le prime 10 Squadre in classifica potranno contendersi la fase finale e quindi competere per aggiudicarsi la vittoria.

LA TERZA PROVA

Nella fase notturna resa possibile grazie ad Egidio Virgili con il suo team del Black Service che illuminerà tutto il campo di gara, prenderà vita la terza prova: la squadra composta da tre cavalieri entra in campo, si posiziona in una zona contrassegnata ed aspetta l’entrata del vitello. Quando parte il tempo i cavalieri devono mostrare la tecnica del buttero con il bestiame, aggiornata secondo i parametri moderni. Tale gioco viene monitorato anche da un team di veterinari nel rispetto psico-fisico degli animali. Atti ritenuti non consoni portano alla squalifica della squadra. Avviene la marcatura “a colore” lavabile e il posizionamento del merco al centro del campo che chiude il tempo della prova. Oltre a vincire la coppa e un montepremi, la squadra si aggiudicherà l’ambita "Bandiera" realizzata dall’artista di Tolfa Silvia Di Silvestro, vincitrice del Bando di concorso. Il cui tema scelto per l’edizione 2024 è “Il ruolo del Buttero nell’allevamento del bestiame nel momento attuale”. Gli sponsor dell'evento sono la Regione Lazio, la Sicoi, Gommista Flli.Spanò, Valentina Gioie, Natura e Cavallo. I premi sono stati offerti da Selleria Bartolozzi, Pelletteria Vannicola, Agricola Tolfetana Monaldi, Tabaccheria Pesoni, Tabaccheria Luciani, Tabaccheria Marcelli, Antico Forno La Bianca, Wine Bar Bianco & Rosso, Pizzeria L'Ora della Pizza, Vini Spinelli, Macelleria da Gennarino, Norcineria Flli.Orchi, Chalet Della Carne, La Spiga. La buona riuscita dell’evento si deve ai tanti volontari: il consigliere della Pro Lico Mauro Testa e con lui Italo Ciambella; e poi Carlo Dini, Mauro Cascianelli, Emiliano Marini, Simone Gobbi, Stefano Tofoni, Stefano Perfetti, Giuseppe Ricotta e al perfetto lavoro di organizzazione della vicepresidente della Pro Loco Angela Ceccarelli e del presidente Felice Tidei. La sicurezza sarà garantita dalle varie forze dell’ordine, dalla Polizia locale e dai volontari della Prociv Tolfa. A vigilare sullo stato di salute degli animali ci penserà un apposito team veterinario: uno sarà attivo nell'impianto della Nocchia e un altro team avrà funzioni tecniche. Tolfa in tutti questi numerosi anni, con tanta caparbietà ha saputo tutelare la sua identità culturale, portando sempre più equiturismo e facendo conoscere il suo patrimonio, diventando fonte d’ispirazione per tanti altri contesti territoriali. Sarà di servizio la dottoressa Lavinia Bargiacchi di Tolfa e i volontaribdella Croce Rossa di Allumiere e Tolfa. Saranno i giudici/cronometristi di Siena, giunti per l’occasione, a seguire insieme al team tecnico di Tolfa tutto il Torneo dei Butteri Regionale. Alla sicurezza dei cavalli ci penserà il veterinario Luigi Rocchi. Il maniscalco della competizione è invece Franco Smacchia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA