LADISPOLI – La maggior parte era finita nelle gabbie e poi il trasferimento in un habitat più adatto. Nell’ultima notte però i cinghiali sono tornati a far “visita” alla città, impossessandosi di fatto del parco pubblico di viale Alabama, nel quartiere Miami. La famigliola, due adulti e i cuccioli al seguito, almeno cinque, sono stati ripresi da una residente, Daniela, che ha girato un video mentre gli animali selvatici rovistavano tra l’erba e i cestini alla ricerca di scarti alimentari. Il filmato ha fatto presto il giro dei social tra ilarità e anche preoccupazione da parte degli abitanti, soprattutto chi detiene un cane. Nei mesi scorsi infatti alcuni proprietari vennero rincorsi dagli ungulati mentre erano a spasso con i rispettivi piccolini che avevano iniziato ad abbaiare. Si erano moltiplicati nella riserva naturale della palude di Torre Flavia, che attraversa i comuni di Ladispoli e Cerveteri, avvicinandosi minacciosamente agli ospiti dello stagno e anche alle persone in spiaggia. Da lì il piano di Città Metropolitana di Roma Capitale. Attualmente sulla costa ne sono rimasti cinque, come confermato dagli esperti dell’oasi. Ma è nella periferia ladispolana ora che si stanno spostando riproducendosi in prossimità delle sponde del torrente Vaccina. L’allarme, sempre in estate, era stato lanciato nella zona Caere Vetus dopo che i cinghiali avevano occupato più volte il parco pubblico di via Nazario Sauro di fronte alla succursale del liceo Scientifico e persino nel bosco di Palo Laziale.

