LADISPOLI - Torna l’appuntamento con “Nati per leggere ... al mare!” promosso dalla biblioteca comunale. Gli incontri, tenuti da Loredana Simonetti affiancata dal gruppo di lettori volontari della biblioteca, si terranno tutti i giovedì dal 13 luglio al 24 agosto alle 10 allo stabilimento Columbia Beach, in via Regina Elena 27. Molte le storie trattate: fiabe dolcissime, racconti divertimenti, storie di paura e....tanto tanto altro! Per il primo incontro, giovedì 13 luglio, ci saranno letture che parlano di emozioni dispettose: storie che permetteranno ai bambini di scoprire e riconoscere i diversi stati d'animo che vivono ogni giorno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA