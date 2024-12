TARQUINIA - Ritorna per le feste Natale l’Etruria Musica Festival nella sua veste invernale, per quattro appuntamenti, alle 18, al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia. Aprirà la manifestazione, il 23 dicembre, il concerto di Fabrizio Bosso, uno dei jazzisti italiani più amati e stimati, che incontrerà il trio formato dal sassofonista baritono Marco Guidolotti, Francesco Pierotti al contrabasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Il 27 dicembre sarà la volta della Young Art Jazz Orchestra, venti giovani musicisti emergenti diretti da Mario Corvini, con la partecipazione alla voce di Riccardo Mei, che eseguirà un tributo alla musica di Frank Sinatra. Il 28 dicembre andrà in scena, come da tradizione, un recital pianistico tenuto quest’anno da Andrea Brunori, che eseguirà musiche di Bach, Scarlatti, Beethoven e Chopin. Il 3 gennaio 2025 chiuderà la rassegna il Prograssik Quartet composto da Emanuel Elisei al clarinetto e sassofono, Andrea Brunori al pianoforte, Gianluca Capitani alla batteria e Pietro Pacini alle tastiere e programmazione elettronica, per un affascinante spettacolo multimediale dal titolo “Movimenti”. Organizzato dal Comune di Tarquinia, con il sostegno della Fondazione Carivit, il festival vivrà una bella appendice musica fuori dal teatro il 28 dicembre: con la street band “Giacomo Setaccioli” che, dalle 16,30, animerà le vie e le piazze del centro storico; e con i concerti serali, dalle 21, a Il Grappolo Wine Bar e Bacco per Bacco, che si trasformeranno per l’occasione in jazz club per ospitare il duo di musica etnica Paolo Rocca e Fiore Benigni, il gruppo jazz Reunion Trio guidato dal sassofonista Giovanni Benvenuti e il duo formato dal sassofonista Lorenzo Bisogno e dal fisarmonicista Federico Gili. Per informazioni e prenotazione dei biglietti si può chiamare l’Infopoint del Comune di Tarquinia allo 0766 849282 o accedere al sito eventi.archeoares.it per acquistare online i tagliandi in prevendita.

