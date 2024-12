CERVETERI – In autunno torna l’Eco Festival. Un appuntamento speciale a dire il vero con Andrea Rivera pronto ad esibirsi domenica 20 ottobre all’interno dell’aula consiliare del Granarone. L’artista fa tappa a Cerveteri con inizio dello show previsto per le 18.30. È noto al grande pubblico per i suoi interventi comici nelle trasmissioni di Serena Dandini “Parla con me”, nei panni del citofonista e come interprete della sigla finale e The Show Must Go Off. «Un artista straordinario, irriverente, pungente – interviene Federica Battafarano, vicesindaco e assessore alle Politiche Culturali del comune di Cerveteri -, capace di affrontare temi di attualità con ironia, con una grande capacità di fare satira ma allo stesso tempo anche di far riflettere. È un appuntamento speciale con l’Etruria Eco Festival, kermesse giunta quest’anno alla sua 18esima edizione». Prima di Rivera, a partire dalle ore 17.30, focus su come e quanto iniziative simili possano portare benefici e nuovi flussi turistici. La rassegna gode del finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale e del contributo dei comuni di Cerveteri, Santa Marinella e Fiumicino. «Una location diversa da come siamo abituati per l’Etruria Eco Festival – conclude Battafarano -, ma sarà senza dubbio una serata imperdibile – ha aggiunto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano –. Andrea Rivera nel corso della sua carriera ha calcato palcoscenici importantissimi e siamo lieti che, a distanza di alcuni anni, torni qui a Cerveteri. L’ingresso sarà gratuito».

©RIPRODUZIONE RISERVATA