CERVETERI - Sulle spiagge di Campo di Mare torna "Liberamente" la spiaggia attrezzata per i diversamente abili. Il taglio del nastro domenica alle 10.30. L'accesso alla spiaggia - spiegano dal Comune - è gratuito e aperto a tutti, residenti e non. Sarà obbligatorio prenotare chiamando il numero 3513580419, per garantire una corretta gestione degli spazi. Le prenotazioni saranno possibili già oggi. «Un progetto che incarna i valori dell'accessibilità universale», ha detto il sindaco Elena Gubetti. «Grazie a 'Liberamente', anche le persone con disabilità e le loro famiglie potranno vivere appieno l'esperienza del mare in un contesto libero e gratuito». «Siamo orgogliosi di aver realizzato questo progetto», ha aggiunto ancora il primo cittadino. «Il nostro impegno è creare una società sempre più inclusiva, dove il mare sia un bene accessibile a tutti. Ringrazio il prezioso supporto dell'assessore con delega alla Salute Francesca Appetiti per l'importante lavoro svolto nel raggiungimento di un altro obiettivo di programma. Inoltre un ringraziamento va a tutto il personale degli uffici coinvolti: il Dirigente dell’Area Servizi alle Persone Emiliano Magnosi, il Dirigente dell’Area 4 Assetto Uso e Sviluppo del Territorio Manuela Lasio, all’AU della Multiservizi Caerite Remo Tagliacozzo, che hanno lavorato con impegno affinché anche quest’anno potessimo garantire questo servizio alla cittadinanza».

