CERVETERI - "Luce fu" finalmente a Cerenova. Da settimane ormai i cittadini avevano denunciato la carenza di pubblica illuminazione (con i rischi per la sicurezza) in diverse aree della frazione etrusca. Ora finalmente, dopo giorni e giorni di attesa i lampioni sono tornati a funzionare. «Due le rete oggetto di intervento - spiega il sindaco Gubetti -: quella di largo Sasso e quella, rifatta ex novo, che dal quadro elettrico giunge fino all'inizio di via Marcina». E a proposito di illuminazione pubblica il primo cittadino ha annunciato uno stanziamento di 600mila euro nel piano triennale delle opere pubbliche (che approderà in consiglio ad anno nuovo) per «la realizzazione di nuovi punti luce e la manutenzione di quelli già esistenti. Fondi importantissimi che ci consentiranno di avviare lavori importanti che non possiamo realizzare attraverso le risorse provenienti dai finanziamenti per l'efficientamento energetico, in quanto utilizzabili solamente per il miglioramento dei punti luce già esistenti». E se da un lato la riaccensione dei lampio non può che soddisfare anche i consiglieri d'opposizione, in primis il capogruppo FdI, Luigino Bucchi, che nelle settimane scorse avevano raccolto le istanze dei cittadini, dall'altra parte gli stessi puntano i riflettori su quelle arterie dove ancora è buio pesto. «Semaforo rosso per la riparazione del guasto che riguarda l'illuminazione di via Doganale - ha denunciato Bucchi - dove attualmente si contano 17 lampioni spenti. Annunciato, inoltre, per il mese di gennaio l'avvio per la manutenzione dei 33 lampioni sparsi sull'intero territorio comunale alimentati da pannello solare».

