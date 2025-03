CERVETERI – Annullato ieri per il maltempo il Carnevale con i carri allegorici, oggi invece, salvo ulteriori acquazzoni, si svolgerà quello dei rioni. Dalle 15 scatterà, come ogni anno, la grande festa in piazza Santa Maria. Ricco il programma legato alle tradizioni tra animazione, musica, spettacoli con le bolle di sapone e una grande novità, ovvero la gara della migliore castagnola cerveterana. L’evento è stato organizzato dall’Unione dei Rioni ed è patrocinato dall’amministrazione comunale. «I rioni sono da sempre uno dei punti di forza della nostra città – sono le parole di Manuele Parroccini, assessore allo Sport e delegato ai Rapporti con i Rioni –, oggi ho l’onore di rappresentare la città all’interno della giunta, ma tutti sanno quanto sia forte il mio legame con il mondo rionale, quindi posso testimoniare in prima persona quanto impegno viene messo in ogni iniziativa. La festa di Carnevale richiama nel nostro centro storico davvero tantissime famiglie e bambini. Come sempre, non mancherà il divertimento tra maschere, coriandoli e tanta animazione. Mi complimento con l’Unione dei Rioni e con il presidente Tonino Zampolini e con tutti coloro che con rinnovato entusiasmo saranno impegnati per la grande festa». Soddisfatto l’assessore alla Cultura. «Dal mio insediamento in giunta – parla Francesca Cennerilli - ho già avuto l’occasione di potermi confrontare con tutti i rioni, realtà preziose e fondamentali nel mantenimento delle tradizioni di Cerveteri e in tutti i grandi eventi».

