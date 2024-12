CERVETERI – Anche il comune etrusco e quello ladispolano parteciperanno sabato 16 novembre alla “Colletta Alimentare”, giornata di solidarietà e di sensibilizzazione nazionale sul tema della povertà che colpisce sempre più persone anche nelle comunità locali. Per l’intera giornata, recandosi presso i tantissimi supermercati aderenti, sarà possibile donare uno o più prodotti che mediante pacco alimentare saranno destinati ai nuclei familiari bisognosi. «Cerveteri farà come sempre la propria parte – specifica la sindaca, Elena Gubetti -, con tantissimi volontari e svariate attività aderenti all’iniziativa: donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà è un gesto di solidarietà concreto e importante. Con l’occasione ci tengo sin da ora a porgere a tutti coloro che saranno impegnati nella raccolta, dai volontari ai dipendenti dei punti vendita, il mio più affettuoso augurio di buon lavoro e ringraziamento per quanto faranno in favore della popolazione più fragile». Collaboreranno il Centro di Solidarietà Cerveteri, Scuolambiente, le parrocchie Santissima Trinità, San Francesco e Santa Maria Maggiore, la cooperativa Fratello Sole, il gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, Accademia Kronos, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, la APS Damiano Casali e la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Non si tira indietro Ladispoli. «Chi vorrà potrà donare - commentato l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli – per aiutare chi è in difficoltà. I prodotti donati verranno successivamente distribuiti alle strutture caritative. I volontari, che indosseranno una pettorina riconoscibile, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita e raccoglieranno i prodotti donati in scatole suddivise per categoria merceologica». Si possono donare solo prodotti in scatola e a lunga conservazione.

