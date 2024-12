TARQUINIA - Prevenzione e ricerca scientifica in primo piano a Tarquinia. Sabato 6 luglio a partire dalle ore 20, torna in piazza Matteotti torna infatti il tradizionale appuntamento della “Cena in rosa”, organizzata per il secondo anno consecutivo dall'associazione Tarquinia in Rosa Ets, in collaborazione e con il patrocinio della città di Tarquinia.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare le attività associative e la ricerca scientifica, oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. Una serata di solidarietà, buon cibo, condivisione e spettacoli, con tante associazioni e cittadini messisi a disposizione per l'intrattenimento: sul palco, i ballerini della Royal Academy, ma anche Eleonora Saraga con i suoi balli polinesiani; musica affidata al piano bar di Massimo Bernabei e al concerto dei Lez Bon Ton, Francesca Tonicchi e Claudio Bonini. Non mancheranno spettacoli di artisti di strada, con la maestria sui trampoli di Federica Fattori e Alice Blasi del Circo Verde e ancora animazione con truccabimbi e intrattenimento per i più piccoli e proiezioni di immagini sulla facciata del palazzo comunale grazie a Rosita Ciddio.

Per la cena non sono previste prenotazioni: dalle 19 ci si può recare a piazza Matteotti per prendere posto, sedersi e godersi la serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA