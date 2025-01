CIVITAVECCHIA – Torna anche a Civitavecchia l’appuntamento con la Befana Tricolore.

L’appuntamento è per oggi, giorno dell’Epifania, alle ore 11 presso la sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia in via delle Azalee 5, nel quartiere San Gordiano.

All’iniziativa, organizzata dai dirigenti locali di Fdi, Raffaele Cacciapuoti e Annarita La Rosa, sarà presente la consigliera regionale del territorio di Fratelli d’Italia Emanuela Mari insieme al presidente del circolo locale di Fdi e a tutti i membri del direttivo che vorranno essere presenti.

«L’evento - fa sapere la consigliera regionale Emanuela Mari - prevede la distribuzione di calze con dolciumi e gadget ed è aperto a tutti».

