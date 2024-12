TOLFA - Dopo 5 anni di assenza, a Tolfa ritorna il VI° Torneo Rionale di Calcio a 8, dedicato alla memoria di “Alberto Olivieri”.

Tanto impegno dei ragazzi di ogni Rione che insieme all’ASD Tolfa Calcio, sono riusciti in questi mesi a costruire sei squadre pronte a sfidarsi sul Campo Sportivo “Felice Scoponi”. Un Torneo che occuperà sportivamente tanti giovani, dal 3 al 27 giugno con la Finalissima. Soddisfatti i presidenti di tutti i sei Rioni, che hanno fortemente voluto che i ragazzi si impegnassero nel riportare ciò che il periodo covid aveva fermato. Il Torneo Rionale, era l’ultimo evento che mancava di essere di nuovo rivissuto, nel calendario dei tanti impegni rionali. E tra un preparativo e l’altro delle tradizionali Sagre dell’estate tolfetana, sugli spalti non mancheranno tanti a tifare per il proprio Rione. Cinque Giornate di puro sport e senso di appartenenza ai propri colori. La prima partira si è svolta lunedì 3 giugno e a sfidarsi sono stati il Rione Cappuccini e il Rione Rocca alle ore 21, il Rione Casalaccio e il Rione Lizzera si sono sfidati alle ore 22.15, mentre oggi sarà la volta del Rione Poggiarello contro il Rione Sughera alle ore 21.

La SECONDA GIORNATA vedrà in campo sempre il 4 giugno il Rione Cappuccini e il Rione Casalaccio alle ore 22.15; mentre il 6 giugno sarà la volta del Rione Lizzera e il Rione Poggiarello alle ore 21 per poi proseguire con il Rione Rocca e il Rione Sughera alle ore 22.15. La terza giornata proseguirà il 10 giugno e vedrà sfidarsi il Rione Cappuccini e il Rione Lizzera alle ore 21 per poi proseguire con il Rione Rocca e il Rione Poggiarello alle ore 22.15. L’11 giugno sarà la volta del Rione Casalaccio e il Rione Sughera. La quarta giornata si svolgerá l’11 giugno alle ore 22.15 con il Rione Cappuccini e il Rione Poggiarello, per poi proseguire il 13 giugno con il Rione Lizzera e il Rione Sughera alle ore 21.30 mentre il Rione Rocca e Rione Casalaccio avranno il recupero il 21 giugno alle ore 21.30. La quinta giornata del Torneo Rionale è in programma il 17 giugno alle ore 21 con il Rione Cappuccini e il Rione Sughera, mentre alle ore 22.15 sarà la volta del Rione Rocca e il Rione Lizzera; per finire poi la giornata il 18 giugno con il ilRione Casalaccio e il Rione Poggiarello alle ore 21.30. Prima di passare alla semifinale si svolgerà una pausa gastronomica con la "Sagra delle Ghighe" a cura del Rione Poggiarello il 22 giugno. La semifinale si disputerà il 25 giugno tra i primi quattro classificati: la prima semifinale si giocherá alle ore 21 e la seconda alle 22.15. Al termine delle due sfide si decreteranno i due Rioni che si sfideranno nella finalissima in programna il 27 giugno alle ore 21. Non mancheranno nei weekend a seguire gli eventi gastronomici con "Rocca in Cantina" a cura del Rione Rocca; la "Sagra del Tartufo" a cura del Rione Sughera e la "Sagra della Bistecca" a cura del Rione Cappuccini. I Rioni poi, come da tradizione, si sfideranno nella competizione equestre del 34° "Torneo dei Butteri Rionale" che si svolgerà il 27 e 28 luglio: il Rione che vincerà si qualificherà direttamente per andare a gareggiare nel 54° "Torneo dei Butteri Regionale" in programma per il 15 agosto. I Rioni di Tolfa si confermano sempre più fiore all’occhiello per l’estate tolfetana con i sui tre mesi di appuntamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA