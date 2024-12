CERVETERI – Si torna in aula e il mantra è sempre lo stesso: il sindaco Elena Gubetti ha i numeri per governare? Lo si saprà oggi alle 18, quando si svolgerà la massima assise cittadina. Tutto dipenderà come al solito dagli 8 consiglieri comunali civici che si sono concessi il lusso di fare il bello e il cattivo tempo votando favorevolmente o sfiduciando Gubetti. Doveva avvenire un incontro tra le parti per ricucire e cercare una sorta di intesa per andare avanti ma gli esponenti di Governo Civico (Alessandro Gazzella, Claudio Nucci, Maria Antonietta Pilu, Anna Mastrandrea, Adele Prosperi) e Cerveteri Democratica (Carmelo Travaglia, Antonella Di Cola e Angelo Galli) hanno poi fatto saltare il tavolo. Tra i temi all’ordine del giorno le variazioni di bilancio che potrebbero minare la stabilità, rispetto alla rendicontazione approvata nella precedente massima assise cittadina. Poi il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le interrogazioni dei vari consiglieri di opposizione sul campo sportivo Mataloni, e le altre interrogazioni sul servizio di igiene urbana, sulla viabilità e sul servizio idrico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA