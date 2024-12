CERVETERI - A Cerveteri torna il Campo scuola della Protezione civile comunale, un progetto completamente gratuito e aperto a 24 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Una settimana a stretto contatto con la natura, all’aria aperta, per conoscere e apprezzare le molteplici attività del volontario di Protezione civile: un’esperienza unica e indimenticabile, che si svolgerà da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno presso la sede operativa di via Casetta Mattei a I Terzi. «Per una settimana personale esperto e preparato seguirà i ragazzi e le ragazze nelle attività tipiche della Protezione civile senza tralasciare ovviamente momenti teorici per essere correttamente formati sui compiti da svolgere poi all'aperto», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti. «Ci sarà ovviamente anche spazio per il gioco e la convivialità, elemento fondamentale nella società di oggi, purtroppo sempre più legata a telefoni cellulari e computer». Niente tecnologia e soprattutto cellulari all'interno del Campo scuola. Ovviamente i partecipanti potranno chiamare casa la sera, «ma durante il giorno - ha aggiunto Gubetti - ci sarà spazio solamente per stare insieme e rafforzare i rapporti umani con gli altri». Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 14 giugno. Le domande potranno essere presentate al Protocollo generale dell'Ente al parco della Legnara, o via Pec all'indirizzo comunecerveteri@pec.it. Per maggiori informazioni, contattare il numero 0687165164.

