CERVETERI - Anche quest’anno Cerveteri ospiterà il Campo Scuola gratuito "Anch’io sono la Protezione Civile", grazie a un contributo di 3.500 euro ottenuto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Un’iniziativa che, da anni, coinvolge ragazze e ragazzi in un’esperienza formativa immersiva, all’insegna della condivisione, della natura e dell’educazione civica.

«Un plauso al responsabile Renato Bisegni, alla coordinatrice del gruppo di Protezione civile comunale Simona De Vizi al vice coordinatore Andrea Paradisi e a tutti i volontari e le volontari – ha detto il sindaco Elena Gubetti – Ogni anno il campo scuola è atteso con entusiasmo dalle famiglie e rappresenta un’occasione preziosa di crescita per i giovani del nostro territorio. Il contributo ricevuto è una conferma della validità del progetto e della serietà con cui viene portato avanti».

Il programma prevede attività pratiche, visite sul territorio e momenti di formazione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso con tutte le informazioni per partecipare. La modulistica sarà disponibile sul sito del Comune di Cerveteri.

