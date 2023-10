FIUMICINO -Una giornata di festa per gli abitanti di Fiumicino e, più in generale, per gli amanti della cultura, quella del 3 ottobre: al Complesso monumentale di Sant’Ippolito all’Isola Sacra, sono stati presentati gli interventi di restauro effettuati al Conventino, in particolare alla torre campanaria romanica e al dipinto, nella cappella, nel quale è raffigurato il martirio del santo patrono della città. In particolare, il restauro sul dipinto ha riportato in luce le antiche tonalità di colori e di sfumature che danno drammaticità alla scena del martirio: il santo, infatti, fu gettato secondo la tradizione in un pozzo, con una pietra al collo. Ora, per un sito storico e culturale di immenso valore, che rischiava di cadere in disuso, si prospetta una nuova vita.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il direttore generale dei Musei del Mic, Massimo Osanna, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il direttore del Parco archeologico di Ostia Antica, Alessio D’Alessio, e monsignor Gianrico Ruzza, vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina.

«Questo è un luogo straordinario in cui si può percepire l’eco di una storia millenaria ben visibile in ogni sua pietra e che racconta, ancora oggi, le sedimentazioni di epoche, culture, religioni che da qui sono passate – le parole di Sangiuliano – Il prezioso lavoro di restauro, da poco terminato, restituisce a questa comunità uno spazio identitario forte: la basilica paleocristiana che ha ospitato i resti mortali di Sant’Ippolito martire, patrono di Fiumicino. Un sito di immenso valore e di devozione cristiana posto all’interno di quell’area che per tanti secoli è stata la porta di acceso e di comunicazione tra Roma e l’Impero, che ne ha vissuto i fasti e anche la decadenza. Una struttura, quella del Complesso di Sant’Ippolito, posta nel Parco Archeologico di Ostia Antica e in una zona di grande sviluppo».

Dal suo canto, Osanna ha sottolineato che «la politica di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano da parte del ministero della Cultura agisce su molti fronti. Preservare, tramandare e restituire alla collettività un pezzo così importante e identitario di questo patrimonio, come nel caso del Complesso della basilica di Sant’Ippolito a Fiumicino, significa non solo conservare e valorizzare un monumento importante della nostra storia, ma anche rispondere alle aspettative di una comunità. Significa lavorare sul presente e sul futuro del Paese». L’affresco all’interno della cappella del Conventino si presentava ormai illeggibile per l’impiego di uno spesso strato di protettivo riconoscibile sia per l’effetto lucido che per gli sbiancamenti diffusi su tutta la superficie – riferisce una nota del Mic – Gli elementi lapidei dell’altare sottostante apparivano fortemente lacunosi, frammentati o distaccati, testimonianza di un processo di deterioramento protratto nel tempo. Su tutte le superfici si osservavano, in maniera diffusa, forti sbiancamenti e una patina biologica di colore verde. Il progetto di restauro è stato supportato da una serie di indagini scientifiche e approfondimenti diagnostici. L’intervento ha avuto la finalità di restituire leggibilità al manufatto mediante la risoluzione dei fenomeni di degrado e l’eliminazione dei precedenti interventi conservativi che, per tipologia di materiali o per scelte metodologiche, ne avevano alterato l’aspetto.Oltre il dipinto sono stati effettuati degli interventi di consolidamento della torre campanaria e di adeguamento dell’impiantistica dell’intero complesso. Questo intervento ha richiesto la ricucitura delle lesioni presenti nella muratura dalla cortina in laterizi e ha previsto il posizionamento di catene e tiranti e di un cerchiaggio metallico posizionato a livello della torre: soluzione necessaria, per garantire l’eventuale reversibilità dell’intervento.

D’Alessio ricorda che «uno dei caratteri più significativi dell’antica città di Ostia e del gigantesco hub che essa venne a costituire con i vicini porti di Claudio e Traiano, il più grande scalo marittimo del mondo antico, porto e porta di Roma sullo sconfinato territorio dell’Impero, è certamente quello di aver costruito una società a tutti gli effetti multiculturale e multireligiosa. In questo quadro, accanto ai luoghi di culto classicì del pantheon greco-romano, come a quelli riservati alle cosiddette divinità orientali (Cibele, Mitra, Serapide), e ancora alla più antica sinagoga nota del Mediterraneo occidentale, c’è una vera e propria geografia cristiana che gradualmente vi si affermò: dall’oratorio di Sant’Aurea e San Ciriaco posto presso il teatro, alla basilica di Pianabella lungo la via Ostiense, dalla grande basilica costantiniana a quella di Portus“.

“A questo ricco palinsesto paleocristiano che così palesemente tratteggia le radici cristiane della nostra civiltà – prosegue D’Alessio- si aggiunge il complesso della Basilica e del Conventino del martire S. Ippolito, situato nel territorio di Fiumicino e che è figura fortemente identitaria e molto sentita dalla comunità locale. A conclusione di un complicato intervento di messa in sicurezza e restauro del monumento, il Parco lo restituisce oggi alla pubblica fruizione e alle istanze del culto, seppur con tempi e modalità che andranno di volta in volta stabiliti in base alla necessità imprescindibile di garantirne la tutela e la miglior conservazione».

«L’arte è sicuramente il veicolo più inteso ed efficace di educazione, integrazione e socializzazione che possiamo utilizzare”, il commento del sindaco Baccini che aggiunge: «Restituire al territorio e ai cittadini di Fiumicino- prosegue- un’opera così importante come quella che celebra il patrono della città, Sant’Ippolito, è sicuramente un gesto di grande altruismo e di grande interesse per questo Comune e i suoi cittadini. Per questo ringraziamo il direttore del Parco archeologico che ha sovrinteso a tutti i lavori, tutti coloro i quali si sono impegnati e soprattutto il ministro Sangiuliano che oggi ha voluto essere qui presente a inaugurare questo restauro a pochi giorni dalla festa patronale».

«Gli interventi di restauro del Complesso monumentale di Sant’Ippolito all’Isola Sacra e la sua fruibilità al pubblico sono un passo importante per la valorizzazione del nostro grande patrimonio storico e artistico – così commenta Federica Poggio, consigliere comunale, capogruppo lista civica Baccini Sindaco -“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricchissimo che vogliamo in tutti i modi preservare e rilanciare dal punto di vista culturale e turistico». E conclude : «Sono assolutamente convinta che sia necessario creare un circuito di più ampio respiro, inglobando all’attuale offerta turistica anche quella che racchiude i tesori del nostro Comune, penso per esempio alla Necropoli di Porto o ai Porti Imperiali, un unicum a livello mondiale. Bene quindi l’impegno del sindaco Baccini nel portare avanti questo che è stato uno dei punti del programma elettorale votato. Sia quello del Ministro Sangiuliano, presente oggi alla cerimonia. Chiedo quindi, proprio a fronte di questa disponibilità comune, che si possa proseguire e concretizzare tale obiettivo calendarizzando un tavolo programmatico con tutti gli attori protagonisti».