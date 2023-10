TARQUINIA – Non è stato ancora risolto il problema topi all’istituto Cardarelli di Tarquinia. Per questo motivo il sindaco Alessandro Giulivi ha firmato un’apposita ordinanza con la quale dispone la chiusura dell’istituto nei giorni 30 e 31 ottobre per procedere con le operazioni, in via contingibile e urgente, di derattizzazione nel plesso di via Porto Clementino, sede centrale e in quello distaccato del Lido.

Il tutto, a seguito delle varie note a firma della dirigente scolastica Laura Piroli dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli” con le quali è stata rappresentata” la presenza murina in diversi locali del plesso scolastico”.

Nelle note (prot. 14704 del 23/10/2023 e prot. 14975 del 25/10/2023) la dirigente ha delineato l’excursus delle azioni messe in campo dal 27/09/2023, tra cui una derattizzazione il 03/10/2023, “secondo modalità concordate con il Servizio Igiene Pubblica della ASL di Viterbo”, ma tutte le operazioni fino ad ora attuate “non hanno debellato la presenza dei roditori e ad oggi ancora si trovano rinvenute esche consumate, lasciando presagire la permanenza di molti altri esemplari”. La dirigente scolastica ha anche comunicato (nota prot. 14689 del 23/10/2023) di aver disposto l’acquisto di quattro sistemi sismico/ultrasuoni antiroditore, ma gli studenti continuano a segnalare topi morti e tracce di presenza di roditori, tanto che anche il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Nas di Viterbo (con nota prot. 3/739 del 23/10/2023) ha sollecitato il primo cittadino agli adempimenti di competenza.

Le criticità hanno quindi determinato il carattere di urgenza per una necessaria derattizzazione e disinfestazione, non solo nel plesso centrale, ma anche, a scopo precauzionale, nel plesso della sede distaccata presente al Lido di Tarquinia.

Nell’ordinanza il sindaco sottolinea la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti precauzionali, “compresa la ricognizione di eventuali fessure di accesso per i roditori e le relative opere di chiusura delle stesse, disponendo l’inibizione dell’utilizzo dei locali per attività scolastica, nelle more dell’eliminazione della problematica de quo, per i giorni 30 e 31 ottobre 2023, al fine primario di preservare la salute degli alunni, dei docenti e di tutto il personale”.

Allo scopo il Comune provvede a dare incarico alla ditta specializzata per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione atte a ripristinare la situazione di sicurezza igienico sanitaria di tutti i locali utilizzati per le attività didattiche.

