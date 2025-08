TOLFA - TolfArte ha vissuto un avvio da sogno: venerdì sera l’inaugurazione ha trasportato il pubblico in un’atmosfera sospesa tra luce, fuoco, danze aeree e suggestioni poetiche, incarnando pienamente il tema di questa edizione, “La Meraviglia”. Sabato ha visto Tolfa trasformarsi in un fermento vivo di creatività, con oltre cento spettacoli di teatro di strada, musica, giocoleria, danza e installazioni. I vicoli hanno vibrato di energia e stupore, mentre il Giardino della Villa Comunale ha accolto una folla entusiasta nell’area TolfArte Kids, tra giochi, laboratori, marionette e parate. L’organizzazione dell’Associazione TolfArte APS e della Comunità Giovanile di Tolfa, insieme al sostegno del Comune, della Regione Lazio, degli sponsor privati e dei volontari, ha reso possibile questa magnifica riuscita. “TolfArte - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - racconta la nostra identità, valorizza il territorio, crea incontri tra le persone e porta Tolfa al centro della scena culturale italiana”. La presidente dell’aps Tolfarte, Francesca Ciaralli, invece ha sottolineato: “Vedere le strade piene di persone che si emozionano, che si sentono parte di qualcosa di condiviso, è la nostra più grande soddisfazione”. Oggi sarà la giornata cconclusiva ed esploderà di eventi nelle vie, piazze e spazi cittadini, con performance, letture, musica, artigianato e sapori locali.I momenti principali vedono alle ore 17.30 l'inizio dello spettacolo “Capitan Book: storie sotto copertina” (Vicolo in Fabula), insieme a laboratori per bambini come “Caccia alle Impronte” (Uppù Labs), Mr Nipper raccontafiabe, la pista di biglie progettata da Teatr’Azione, il cerchio di percussioni a cura di Andrea Di Pierro, il laboratorio “A scuola di felicità” di Eugenia Porro, e le attività di face painting e balloon art con Tata Mary. Dalle 18 sarà attiva l’Area food nella Villa Comunale che offre gastronomia per famiglie: street food di qualità curato da chef Buzzico. Si susseguiranno spettacoli di giocoleria, acrobatica, fuoco e circo contemporaneo con compagnie internazionali come Duo Quizas, Divynetz e Pyrovaghi. Alle 18.30 nello Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir OFF nel cortile del Palazzaccio si terrà la presentazione del romanzo di Sofia Assante, La mia ultima storia per te, moderata da Gaja Cenciarelli con il Gruppo di lettura Inchiostro di Tolfa. L’arte visiva resta fruibile dalle 18.00 a mezzanotte: le esposizioni al Palazzaccio e alla Scalinata Belvedere (con opere di illustratori come Alessandra Antonelli, Antonio Musumeci, Vanessa D’Antonio e altri) e le opete di tanti artisti, le installazioni nelle vie di Tolfa, tra cui le opere site-specific di Moby Dick e il progetto partecipativo PACEPACEPACE del duo Desart2 Simona Sarti e Alessandra Degni con numerosi artisti: insieme sono autori di un vero e proprio percorso emozionale imperdibile. Alle 19 inizia lo spettacolo dei Black Blues Brothers all’Anfiteatro della Villa Comunale: una festa acrobatica e musicale con ritmo, comicità e piramidi umane, in grado di coinvolgere ogni spettatore. Alle 21.15 a precedere il gran finale, il reading “Carovana delle Meraviglie” con l’autrice Caterina Battilocchio accompagnata dalla danzatrice Beatrice Gatti, seguito dallo spettacolo di danza verticale “Di nuvole e vento” della compagnia Materia Viva in Piazza Matteotti. In parallelo, numerosi artisti itineranti – tra cui Zastava Orkestar, Duo Clessidra, Duo Padella, Linda Vellar con l’hula hoop, Godiè, Pyrovaghi e altri – arricchiranno le strade del borgo con musica, acrobazie, bolle di sapone e performance clownesche. La serata proseguirà fino a tarda notte con dj set e musica dal vivo tra piazze e scorci suggestivi, garantendo un addio vibrante a questa edizione. Parallelamente chi lo desidera potrà partecipare al trekking urbano a tema “meraviglia”, organizzato da ETS La Casa nel Bosco e Pro Loco: partenza da Via Roma 144 alle 18.00, visita di chiese, vicoli medievali, performance sui cinque elementi e salita alla Rocca con lanterne e musica finale. L’ingresso è gratuito con prenotazione. Da non perdere Il mercatino artigianale, curato da Hippy Market e Tiziano Belloni, offre espositori da via Sant’Antonio a piazza Diaz e piazza Marconi, con creazioni artigianali, gioielli, stoffe, oggetti di design e articoli vintage. L’Area Food Court in Piazza Vittorio Veneto resta animata fino a sera. Tutti gli angoli di Tolfa oggi saranno uniti da un grande filo artistico, culturale, sensoriale: spettacoli, letture, arte, artigianato, laboratori, trekking e sapori.

