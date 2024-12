TOLFA - "Che emozione, 20 anni dopo, vedere che quel sogno di "4 amici al bar" è oggi una realtà bellissima, il più importante Festival dell'arte di strada d'Italia". Comincia così la nota del deputato Alessandro Battilocchio che 20 anni fa diede il via a Tolfa con l'allora comunità giovanile a Tolfarte, il Festival delle Arti di Strada r che oggi da deputato elogia l'aps Tolfarte e l'amministrazione comunale per il grande successo della XX edizione che si è svolta lo scorso fine settimana. "Da sindaco spalancai subito le porte del Comune all'idea di questo gruppo di giovani sognatori - spiega l'on. Alessandro Battilocchio - vedere quei giorni ricostruiti magistralmente domenica sera nella performance della grande artista Stefania Bruno ha commosso tutta la Piazza gremita, ma soprattutto quella squadra che allora gettò il cuore oltre l'ostacolo. Tolfarte è ormai cresciuta a livello internazionale, attira decine e decine di migliaia di visitatori da tutta Italia, ospita centinaia di artisti, espositori, artigiani che sono il cuore e il motore del Festival. Oggi Tolfarte è una vetrina unica, non solo per il paese ma per l'intero territorio, che diventa Capitale culturale per una settimana, in un'atmosfera incredibile, resa unica anche dalla comunità locale che partecipa attivamente". L'onorevole Alessandro Battilocchio poi ringrazia gli organizzatori del magnifico Festival: "Un grazie speciale va al meraviglioso staff di giovani organizzatori, guidati da Francesca Ciaralli, che ce la mettono tutta per superarsi ogni anno. Tolfarte è un esempio vincente della sfida di far succedere le cose belle, creando sinergie positive e virtuose: sono davvero onorato di aver contribuito, da giovane sindaco, a dare il via a questa fantastica avventura che ha venti anni ma, soprattutto, una grande voglia di continuare in futuro a stupire, incantare ed emozionare tutti coloro che vorranno essere parte di questa magia".

©RIPRODUZIONE RISERVATA