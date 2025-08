TOLFA - Come ogni estate, la città di Tolfa (Roma) si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per TolfArte, l’attesissimo festival internazionale dell’arte di strada, della musica, della creatività e dell’immaginazione promosso dall’APS Tolfarte. La 21ª edizione – che si terrà dal 1° al 3 agosto 2025 – celebra il tema della Meraviglia con un programma ricchissimo e multidisciplinare, capace di incantare spettatori di ogni età. Oltre 100 spettacoli animeranno vicoli, piazze e scorci panoramici dello splendido borgo collinare, trasformato per tre giorni in un palcoscenico diffuso. Tra acrobati, danzatori, musicisti, attori, artisti visivi, artigiani e scrittori, il festival si conferma uno degli eventi culturali più affascinanti e partecipati dell’estate italiana, con migliaia di presenze attese da tutto il Paese e ospiti da ogni parte del mondo. Venerdì 1 agosto, l’inaugurazione sarà affidata al tradizionale rito di benvenuto, con la voce di Daniela Barra su un testo originale di Francesca Ciaralli. Subito dopo, lo spettacolo aereo Diamante dei celebri Sonics – definita dal Ministero della Cultura “eccellenza italiana nel mondo” – alzerà lo sguardo del pubblico verso il cielo. Con una monumentale piramide d’acciaio sospesa a 20 metri da terra, i Sonics offriranno un viaggio tra luce, suoni e corpi in volo, in cui acrobatica e poesia si fondono in uno show indimenticabile. Il biglietto (5 euro) è acquistabile online: oooh.events – Sonics. Il giorno seguente, sabato 2 agosto, sarà protagonista la musica: alle 23.15, sul palco di Piazza Matteotti, salirà Tonino Carotone, artista iconico dallo stile inconfondibile, capace di mescolare sonorità gitane, atmosfere retrò e suggestioni latine. Con lui, il dj set di Dj Luzy L., per una notte di musica e balli sotto le stelle. La giornata sarà scandita da performance di grande livello artistico, come l’acrobata Irene Croce, Mistral al palo cinese, e il suggestivo spettacolo di acro-balance del Duo Tobarich, coppia di fama internazionale già applaudita al Cirque du Soleil. In parallelo, concerti e performance musicali in tutto il centro storico: da Vincenzo Bencini e Androgynus a piazza Bartoli, a Paolo Rasile e Antonio Petronio a piazza Colelli. Domenica 3 agosto l’Anfiteatro della Villa Comunale ospiterà i Black Blues Brothers, una compagnia di fama mondiale reduce da trionfi al Festival di Monte Carlo, al Moulin Rouge e al Fringe di Edimburgo. Il loro show unisce comicità, acrobazie, breakdance e musica dal vivo in un’esplosione di ritmo ed energia. Biglietti al link: oooh.events – Black Blues Brothers. La stessa sera, in piazza Matteotti, si terrà l’attesissimo spettacolo di danza verticale Di nuvole e vento della compagnia Materiaviva Performance, che torna a Tolfarte con la sua poetica fusione di estetica, circo e teatro. A precedere la performance sarà il reading della scrittrice Caterina Battilocchio con il racconto “Carovana delle Meraviglie”, accompagnato dalla danzatrice Beatrice Gatti. TolfArte Kids torna anche quest’anno nel Giardino della Villa Comunale, sabato 2 e domenica 3 agosto, con giochi, laboratori, spettacoli, face painting, marionette e musica. Il programma, pensato per stimolare la fantasia e il dialogo tra generazioni, include anche una novità assoluta: l’Area Talk, uno spazio di riflessione pedagogica a cura di Daniele Antonini e Lucilla De Martinis. Tra le proposte laboratoriali: “A scuola di felicità” con Eugenia Porro, la Caccia alle Impronte con Serena De Angelis (Uppù Labs), e il cerchio di percussioni di Andrea Di Pierro. Confermata per il quarto anno la sinergia con Tolfa Gialli & Noir OFF, con presentazioni letterarie e performance nel cortile del Palazzaccio, grazie alla collaborazione con NewLand e Ottantunocento. In calendario: Melania Petriello, Anthony Caruana, Sofia Assante, Eleonora Bernabei e altri ospiti moderati da Gaja Cenciarelli e Gino Saladini. L’arte visiva sarà protagonista al Palazzaccio, alla Scalinata Belvedere e sulla Rocca di Tolfa, dove sarà possibile ammirare l’installazione permanente Lo Sguardo dei Suoni di Stefano Cioffi, fruibile in orari dedicati con sottofondo musicale. Spettacolari anche le installazioni site-specific: l’artista Moby Dick porterà a via Frangipane un’opera immersiva ispirata alla natura, mentre su via Roma il progetto PACEPACEPACE di Simona Sarti e Alessandra Degni proporrà un messaggio di pace attraverso un’installazione partecipativa. Immancabile la sezione dedicata all’artigianato artistico curata da Hippy Market, con decine di stand da via Sant’Antonio a piazza Diaz e, in collaborazione con Tiziano Belloni, gli artisti locali a via Frangipane e piazza Marconi. In piazza Vittorio Veneto, torna il food court TTS Food con street chef e prelibatezze gastronomiche su ruote. Fiore all’occhiello di questa edizione, le esperienze collaterali dedicate alla scoperta del territorio. In programma il 2 e 3 agosto un trekking urbano tematico, a cura di ETS La Casa nel Bosco e Pro Loco di Tolfa. Il percorso toccherà conventi, botteghe, chiese e la Rocca, con performance teatrali, meditazione e musica, per un’esperienza sensoriale ispirata ai cinque elementi e alla magia del paesaggio tolfetano. TolfArte 2025 è pronto a meravigliare ancora una volta. Appuntamento a Tolfa dal 1° al 3 agosto per vivere un’esperienza unica, dove l’arte incontra la bellezza del borgo, la cultura abbraccia la natura e la creatività diventa linguaggio universale.

