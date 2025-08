TOLFA - È iniziata nel segno dello stupore e dell’incanto la 21ª edizione di TolfArte, il festival internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico che ogni estate trasforma Tolfa in un palcoscenico diffuso. Venerdì a inaugurare il festival è stato lo spettacolo “Diamante” della compagnia Sonics: un inno alla bellezza e alla meraviglia capace di sospendere il tempo e catturare ogni sguardo rivolto al cielo. La compagnia – tra le più acclamate nel panorama internazionale dell’acrobatica aerea – ha regalato al numeroso pubblico un’esperienza visiva unica, sospesa tra sogno e realtà. “Diamante” ha preso forma sulla maestosa piramide d’acciaio che campeggiava nel cuore del borgo. Da lì, gli straordinari acrobati hanno sfidato la gravità in danze aeree e acrobazie mozzafiato, scolpendo l’aria con movimenti potenti e al tempo stesso delicati. Oggi il festival si accende con un'infinità di spettacoli e attività distribuiti tra le piazze, i vicoli e gli scorci più suggestivi di Tolfa. Attesissimo tra gli ospiti musicali Tonino Carotone, icona della musica gitana e cantautorale internazionale, che si esibirà alle 23.15 in piazza Matteotti. Prima del suo live, la serata sarà animata dalle performance dell’acrobata Irene Croce, di Mistral al palo cinese e del Duo Tobarich, compagnia acro–balance dal curriculum internazionale, nota anche per la collaborazione con il Cirque du Soleil. Alle ore 18.30, presso lo Spazio letterario, sarà presentato il romanzo “La strada di casa” della giornalista e autrice tv Melania Petriello, moderato da Gaja Cenciarelli e dal gruppo di lettura “Inchiostro di Tolfa”. Alle 21.30 l’autore Anthony Caruana porterà in scena “Passaggi”, un reading-concerto tratto dal suo libro, insieme alla cantante Eleonora Bernabei. La musica proseguirà a piazza Bartoli con i live di Vincenzo Bencini e Androgynus e a piazza Colelli con le performance di Paolo Rasile e Antonio Petronio. Il Palazzaccio, antico palazzo dei Priori, ospita le opere degli illustratori Alessandra Antonelli e Ganga Art, e quelle dei pittori Stefano Borgi, Vanessa D’Antonio, Antonio Musumeci e Giulia Mosca. Sulla Scalinata Belvedere di via Roma, espongono Daniel Airi, Elena Ostraya e la fotografa Raffaella De Vito. Per il Borgomla mostra di Desart 2 (Simona Sarti e Alessandra Degni) e altri artisti. Alla Rocca si potrà ammirare l’installazione musicale permanente “Lo Sguardo dei Suoni” di Stefano Cioffi, con appuntamenti musicali quotidiani e un suggestivo sottofondo sonoro che accompagna la vista panoramica. Anche i più piccoli possono essere protagonisti di TolfArte grazie a TolfArte Kids nella Villa Comunale. Novità di questa edizione è, invce, l’inaugurazione dell’Area Talk, uno spazio dedicato agli adulti e al dialogo pedagogico, con un incontro sabato alle 17:15 sulla relazione educativa curato da Daniele Antonini e Lucilla De Martinis. La sera lo stesso spazio si trasforma in anfiteatro per spettacoli circensi e teatrali per tutta la famiglia. Il cuore pulsante del gusto è invece in piazza Vittorio Veneto, dove il food court curato da TTS Food ospita coloratissimi food truck e nella villacomunale ci sarà lo chef Antonio Morra, in arte Buzzico, con piatti ispirati alla tradizione. Imperdibile il mercatino dell’artigianato. Attivo un grande dispiegamento di forze dell’ordine e un perfetto piano viabilità. Si potrà parcheggiare esternamente al paese e usufruire delle navette. TolfArte mantiene la promessa di stupire. TolfArte 2025 è appena cominciato. Il viaggio nella meraviglia continua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA