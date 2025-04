TOLFA "Il grande giorno sta arrivando". Questo l'annuncio degli organizzatori del Festival "Tolfama", i quali ricordano a tutti che: "il prossimo lunedì 7 aprile alle ore 12 in punto Tolfama aprirà le iscrizioni per la 14a Edizione del Festival Internazionale delle Arti Improvvisate. Andate intanto sul nostro sito a questo indirizzo: www.vicolocechov.it/tolfamafestival dove troverete il Programma del Festival e tutte le Info in dettaglio su corsi, costi e come iscriversi".

Il Festival Internazionale delle Arti Improvvisate – Tolfama, è un evento organizzato dalla Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro Vicolo Cechov. Giunto alla sua 14ª Edizione, nasce per creare uno spazio e un’ occasione di incontro tra le diverse culture, tecniche e modalità di esecuzione dell’improvvisazione nazionale ed internazionale, in uno paese ricco di peculiarità artistiche, storiche ed architettoniche che fungono da motore primario delle performance improvvisate site specific.

