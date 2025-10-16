TOLFA - Due pomeriggi all’insegna del divertimento, della creatività e della fantasia in stile Halloween attendono grandi e piccini a Tolfa. La Pro Loco di Tolfa invita tutti a partecipare all’attesissimo evento in programma venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, dalle 17 alle 19, nella Villa Comunale. L’iniziativa promette di trasformare il cuore del paese in un luogo incantato e un po’ spettrale, dove vivere insieme due giornate “mostruose e paurose”, ma sempre nel segno dell’allegria e della condivisione. L’ingresso è libero, così che chiunque possa unirsi alla festa e trascorrere un momento di svago immerso nell’atmosfera magica di Halloween. Tra le attrazioni più attese, spicca il Concorso della Zucca più bella e originale, un appuntamento che stimolerà la fantasia di bambini, famiglie e appassionati, pronti a presentare le proprie creazioni artistiche a tema. Sarà un’occasione per esprimere creatività e spirito di gioco, premiando l’impegno e l’inventiva dei partecipanti.Non mancheranno poi i golosi angoli dedicati alle crepes, caramelle, zucchero filato e pop corn, pensati per rendere ancora più dolce la festa e far felici i più piccoli.«Vogliamo regalare ai bambini e alle famiglie di Tolfa due pomeriggi di spensieratezza, dove il gioco e la fantasia si fondono con la magia dell’autunno», ha dichiarato Giuseppina Esposito, presidente della Pro Loco di Tolfa. «Eventi come questo servono a creare legami, a far vivere gli spazi del paese e a rafforzare il senso di comunità che da sempre contraddistingue Tolfa. Siamo felici di poter offrire un’occasione di incontro e divertimento per tutti».

Con questa iniziativa, la Pro Loco conferma ancora una volta la propria attenzione nel promuovere momenti di aggregazione e di partecipazione, valorizzando la socialità e il senso di appartenenza che rendono Tolfa una comunità viva e accogliente.

