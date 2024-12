TOLFA - A Tolfa prosegue il calendario degli eventi del mese di luglio e dopo il grande successo ottenuto lo scorso weekend con il Tolfa Jazz il paese collinare si prepara per la grande e attesa due giorni di sabato e domenica prossimi, quando si terrà il Torneo Rionale dei Butteri. Il Torneo sarà preceduto il giorno prima dalla sfilata delle squadre dei cavalieri che parteciperanno alla competizione di domenica e da figuranti che porteranno per le strade del centro storico fino a piazza Vittorio Veneto gli antichi mestieri, usi e costumi di Tolfa. Entrambi gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco di Tolfa. Il presidente Felice Tidei, la vicepresidente Angela Ceccarelli e l'assessore Mauro Testa per tutto l'anno hanno lavorato per dar vita a una edizione perfetta in collaborazione coi Rioni e col patrocinio del Comune di Tolfa. Molti i lavori portati avanti nel Polo Fieristico della Nocchia dove si terrà il Torneo e per questa edizione 2024 ci saranno delle novità.

Mentre si lavora per il Torneo il calendario degli eventi estivi prevede per giovedì 25 luglio un imperdibile spettacolo teatrale presso ka splendida location del chiostro della biblioteca. Alle ore 21 la Compagnia Blue in the Face porterà in scena "Amori e Pellicce". Una pellicceria esclusiva al centro di Londra e una serie di divertenti intrecci tra i suoi titolari e i clienti, con equivoci, colpi di scena e scambi di coppia più o meno voluti. E’ la trama di “Amori e pellicce”, vivace commedia all’inglese scritta e diretta da Patrizio De Paolis, il quale è anche uno dei protagonisti. Dialoghi incalzanti, battute a getto continuo, belle ragazze e uomini più o meno maturi in cerca di avventure, personaggi che appaiono e scompaiono. Il tutto in un’opera che gira intorno a una pelliccia che in tanti vorrebbero e che finisce indosso a più persone, mentre nel salone si alternano i tre titolari dell’atelier, Arnold Crouch (Patrizio De Paolis), Albert Bodley (Matteo Tusculano) e sua moglie Moude (Chiara Di Zopito). Ed è in questo ambiente che si consumano apparizioni inattese, malintesi e tradimenti.

Una commedia dallo humor tipicamente anglosassone e dal ritmo vertiginoso, che tiene lo spettatore sempre attento e garantisce risate non senza qualche spunto di riflessione. Un lavoro certosino, quello realizzato da De Paolis, che si è ispirato a commedie inglesi, confezionando un testo agile che diverte e fa passare al pubblico un’ora e mezza in leggerezza. Oltre De Paolis, Tusculano e Di Zopito, a completare il cast le belle e un po’ svampite (per ruolo) Sara Gianvincenzi, Martina Crescentini e Flavia Pennesi, Sasha Pilara nel ruolo di Harry McMichael, proprietario di diverse case da gioco, carattere burbero e uomo senza scrupoli, e la coppia age formata dal comandante Frencham (Andrea Benedetti Michelangeli) e da sua moglie Sara (Antonella Perondi).

