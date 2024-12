TOLFA - Tolfa festeggia l’arrivo di 2 defibrillatori. "Si tratta di due apparecchiature salvavita – sostiene il consigliere comunale Tiziano Tedesco, curatore dell’iniziativa – preziose in caso di arresto cardiaco che, sommate ai defibrillatori già in possesso della protezione civile e dei vari centri sportivi presenti in zona, rendono la cittadina collinare cardio protetta. Le strumentazioni in grado di eseguire autonomamente diagnosi di aritmia maligna e risolvere l’aritmia con l’erogazione di una terapia elettrica sono state posizionate in piazza Vittorio Veneto (nei pressi del Poliambulario) ed in piazza Giacomo Matteotti (fuori la sede dell’Adamo) ovvero zone centrali in cui è maggiore l’affluenza delle persone siano esse residenti o meno".

Il consigliere Tiziano Tedesco conclude poi: «A corredo di questa iniziativa per cui ringrazio il totale supporto della sindaca Stefania Bentivoglio, dei colleghi dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, si svolgerà a breve una giornata di formazione /informazione che sarà tenuta da Nexus & MMD Srl, società che ha fornito i due Dae, rivolta alla cittadinanza perché tutti siano in grado di prestare soccorso in caso di necessità in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118".

