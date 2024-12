ALLUMIERE - La consigliera comunale di opposizione e segretaria del Partito Democratico di Tolfa, Sharon Carminelli, protesta contro l'amministrazione comunale che «non ha ricordato come si conviene la Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre».

«In ogni comune del comprensorio sono stati organizzati cortei, momenti istituzionali o patrocinati dalle rispettive amministrazioni: ovunque, tranne a Tolfa - sottolinea la consigliera comunale e segretaria del od, Sharon Carminelli - ad oggi, non una parola, non una manifestazione, non un momento educativo rivolto alle/ai nostri giovani, un momento in cui riflettere e confrontarsi, in cui trasmettere un messaggio positivo. Eppure la nostra prima cittadina è una donna che detiene, oltretutto, la delega alla Cultura e alle Pari Opportunità non avendo mai nominato un nuovo assessore dopo le dimissioni di Tomasa Pala; eppure la nostra vicesindaca è una donna. Abbiamo il dovere noi istituzioni, non solo di amministrare burocraticamente, ma anche di educare, essere vicini, fare da ponte, da promotori di uguaglianze e di diritti e di diffonderli nonchè esserne garanti. Abbiamo il dovere di sensibilizzare la comunità e renderla coesa su questi temi. Se ce lo avessero chiesto avremmo collaborato volentieri. Accendere semplicemente 4 luci (perché questo mi aspetto) significherebbe fare meno del minimo sindacale richiesto».

